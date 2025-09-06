「Tシャツ1枚は苦手」→【グローバルワーク】の「羽織りアイテム」で解決！

残暑が厳しく、まだまだTシャツが活躍しそうですが「一枚で着るのは苦手……。」そんな人におすすめしたいのは、手持ちのTシャツに重ねるだけで、おしゃれな雰囲気をまとえそうな【グローバルワーク】の「羽織りアイテム」。プラスワンで垢抜けそうなジップベストや、オンオフ使えそうなメッシュカーデなど。今から秋まで活躍しそうな羽織りアイテムをご紹介します。

レイヤードして垢抜けるジップベスト

【グローバルワーク】「お手入れラクラクZIPベスト」\4,990（税込）

フロントジップタイプで、サッと羽織りやすそうなベスト。いつものTシャツコーデにプラスワンするだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。スタッフさんが「腰まわりやお尻が気になる年齢なので、軽く羽織れるベストがあると安心感があってgood」とコメントしているように、体型カバーも期待できそうです。

サッと羽織ってこなれる機能性パーカー

【グローバルワーク】「遮熱撥水パーカー」\6,990（税込）

遮熱・UVプロテクト・イージーケア・接触冷感・撥水・2WAYストレッチと、機能が多く備わっているパーカー。ゆるっと着られそうなサイズ感とドルマンスリーブで、こなれ感を演出できそう。裾のドローコードを絞って、コクーンシルエットへ変化させられるのも嬉しいポイント。スタッフさんによると「軽くてサラサラな着心地」とのこと。今すぐコーデに活躍しそうです。

ロマンチックムード高まるリボンカーデブラウス

【グローバルワーク】「リボンカーデブラウス」\4,990（税込）

くしゅくしゅとしたギャザー使いと、垂らしても結んでもOKなリボンがアクセントに。ロマンチックムード高まる今シーズン、Tシャツ × ジーンズのシンプルコーデに、サッと羽織るだけでトレンド感がアップしそう。前後どちらも着用できる2WAY仕様。冷房 & 日焼け対策、朝晩の肌寒さ対策にも使えそうなので、夏 → 秋のシフトコーデにも活躍しそうです。

オンオフ使える秋っぽメッシュカーデ

【グローバルワーク】「洗えるドライメッシュカーディガン」\4,990（税込）

一枚羽織るだけで、夏のTシャツコーデを秋っぽくシフトできそうなメッシュカーディガン。程よい透け感と細かなラメ入りで上品な雰囲気を演出できそう。丈感を選べる２サイズ展開。こちらのスタッフさんが着用している「SHORT」は、短めの着丈でキレイめに着こなせそうなので、オンにもオフにも活躍しそうです。テーパードパンツとパンプスできちんと感を備えれば、通勤コーデが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i