◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス 第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

悪天候のため５日の競技が中止になり、３６ホールに短縮。６日に第１ラウンドが行われた。

ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）が１イーグル、７バーディー、１ボギーの８アンダー６４をマークし、今季５度目の首位スタートを決めた。

３００ヤードの７番パー４では、ティーショットをピンそば１メートルに運びイーグルを奪った。「（実測は）２４０ヤードぐらい。ティーが前だったので、キャディーさんと一緒に『行っちゃえ〜』と。距離を気にせず、池を気にしつつ、バンカーは入ってもＯＫにして、気持ちよく振った」と笑顔で会心の一打を振り返った。

アイアンを１か月ぶりに以前のものに戻し、ショットもパットも好調だ。５月のブリヂストンレディスでは初日から３日目まで首位と守りながら、最終日に逆転を許し２位。涙を流した。「初日トップだと２日目がスコアが悪いことが多いけど今週はもう明日しかない。セカンドショットがいい感じなので、しっかり優勝を目標にやりたい」。４か月前の悔しさを晴らす。