元ばんばんざい・流那（るな）「TGC」ランウェイで産後復帰 ランジェリーまとい抜群スタイル【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】元ばんばんざいの流那が2025年9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。第1子出産後初のランウェイとなった。
【写真】元ばんばんざい・流那、産後復帰で抜群スタイル
自身がプロデュースするランジェリーブランド「Lulumerry」ステージのトップバッターで登場した流那。ピンクのレースがあしらわれたランジェリーに、シアー素材の白シャツを羽織って柔らかい印象をまとった。
流那は2024年8月、東京ドームにて開催されたライブイベント『Creator Dream Fes 2024 〜produced by Com.〜（CDF）』にて、はんくんとの結婚を報告したるな。同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日、自身のInstagramを通じ第1子出産を報告していた。
{４|img:center:w700:cap}「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆元ばんばんざい・流那、産後初ランウェイ
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
