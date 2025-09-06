全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の音楽バー『月のあかり』です。

シックなバー空間で聴く昭和歌謡にうっとり

店名は毎日最初と最後には必ずかけるという桑名正博のバラードだ。階段を降りると、落ち着いた空間が広がる。

平成の曲はかけず、昭和の曲をかけるんだけど、懐は深い。キャンディーズのレコードにプッと針を落とす音。ほどよい音量。ウイスキーを飲みながらしっとり聴けるのがいいんだなあ。

あるかなあ？って尋ねたのは門あさ美の「月下美人」だ。青春時代、エアコンのない車の窓を全開にしながら聴いてたわけよ、そのちょっとエロい歌声を。ハイファイセットの綺麗な高音を聴いたら、次は……。過去が数珠繋ぎになって響いてく。やっぱいいなあ。

歌謡曲もフォークもグループサウンズもかけるがロック過ぎるものはかけない。選曲のバラエティも幅広で、思わず聴き込む。

『月のあかり』バックバーにはウイスキーのボトルが並ぶ。スタンダードなカクテルも◎

［店名］『月のあかり』

［住所］東京都目黒区下目黒1-5-20地下1階

［電話］03-6420-3164

［営業時間］18時〜翌2時

［定休日］日

［交通］JR山手線ほか目黒駅正面口から徒歩4分

※チャージ料金600円別

※画像ギャラリーでは、好みに合わせて提供されるウイスキーの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

