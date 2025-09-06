松田翔太、300万円超“真っ赤な外車”で疾走 SNS反響「夜の首都高でカッコよすぎ」「絵になりすぎている」
俳優の松田翔太（39）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“真っ赤な外車”で疾走する姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真あり】「夜の首都高でカッコよすぎ」「絵になりすぎている」松田翔太、300万円超“真っ赤な外車”で疾走
松田は、真っ赤なバイクで疾走する様子の写真を複数枚公開。「I’M THIRSTY! GIVE IT GAS!」「夜の首都高を駆け抜ける、加速のたびに頭がスッキリする」とつづった。
松田が乗っているバイクは、イタリアのオートバイメーカー・ドゥカティの『パニガーレV4』で、新車価格は、323万9000円（『パニガーレV4S』は414万1000円）となっている。
この投稿に「夜の首都高でカッコよすぎです」「かっこよすぎて、惚れちゃう〜！てかもう惚れてる〜！笑」「かっこよすぎます！！」「絵になりすぎている」などの反響が寄せられている。
【写真あり】「夜の首都高でカッコよすぎ」「絵になりすぎている」松田翔太、300万円超“真っ赤な外車”で疾走
松田は、真っ赤なバイクで疾走する様子の写真を複数枚公開。「I’M THIRSTY! GIVE IT GAS!」「夜の首都高を駆け抜ける、加速のたびに頭がスッキリする」とつづった。
松田が乗っているバイクは、イタリアのオートバイメーカー・ドゥカティの『パニガーレV4』で、新車価格は、323万9000円（『パニガーレV4S』は414万1000円）となっている。
この投稿に「夜の首都高でカッコよすぎです」「かっこよすぎて、惚れちゃう〜！てかもう惚れてる〜！笑」「かっこよすぎます！！」「絵になりすぎている」などの反響が寄せられている。