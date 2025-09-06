俳優の山田裕貴（34）が5日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。昨年3月に結婚した元乃木坂46で女優の西野七瀬（31）とのなれ初めを明かした。

MCの笑福亭鶴瓶は山田の結婚を祝福し「いっつも家にな〜ちゃん（西野）がおるんやろ」と尋ねると、山田は「そうですね」と照れてみせた。

鶴瓶は「そこまでは知らないけど、どっちかというと男っぽいもんね、な〜ちゃんは。はっきりしてるし」と西野について話し、山田は「はっきりしてますね。もう自分のやりたいこととかは」と明言。「だから過ごしやすいです。はっきり言ってくれるんで。きょうはこう、あ、分かったみたいな感じ」と続けた。

さらに2人はゲームでつながったと振られると「そうですね」としたものの「最初の出会いはNHKのコント番組だったんで。で『ハコヅメ（〜たたかう！交番女子）』ってドラマで会って。で、バラエティーでも謎解きの番組に一緒に出たりしてっていうので、共演は何回かあって」と振り返った。

その後山田がゲーム「モンスターハンター」のCMに出演した際に西野から「モンハンやってるよねえ」と声をかけられ「やってるよ。一緒にやろうってなって」と山田。そこから電話しながら共にゲームをするようになり、親しくなっていったとした。

「で、僕が基本回復を…。彼女の補助を。で、彼女はハンマーで叩きにいくんで」と役割を明かして笑わせた。

鶴瓶が「凄いよ、みんな言ってるよ。あいつらゲームでつながったからなって」と話せば、「そうっすねえ、本当に」としみじみ。「ってかこんな嫁ちゃんのこと話すんですね。恥ずかしい」とぽつり。

鶴瓶が「ええで〜、あの子は」と褒めると、山田は「いやいや、本当に素敵ですよ」と言い切った。