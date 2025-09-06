¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Î¥·¥ã¥¢¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¡¡Ö¸µÁÄ²¥¤ê¹þ¤ß´ÏÂâ¡×¤òÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¤·¤¿³¤·³ÄóÆÄ¤È¶¦Í¤¹¤ëµõÌµ
¥µ¥Ö¥«¥ëÉ¾ÏÀ¤äÀï»ËÊóÆ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÂÀÅÄ·¼Ç·»á¤¬¡¢ºÇ¿·¥¬¥ó¥À¥àÏÀ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£¥¬¥ó¥À¥àÀ¤³¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀäË¾¤Î¥ë¡¼¥×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡È¿¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£¡ÖGQuuuuuuX¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯»ëÅÀ¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç30¼þÇ¯µÇ°¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤ÎµðÂçÎ©Áü
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¡Òif¡ÓÀ¤³¦
¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ2¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÁÓ¼º´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ª¥óÆÈÎ©ÀïÁè¡Ê°ìÇ¯ÀïÁè¡Ë¤¬ÃÏµåÏ¢Ë®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ß³Ñ¤ËÀï¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö²Í¶õÀïµ¤â¤Î¡×¤Ë¶á¤¤ÀßÄê¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¤Ëº²¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¾¼ÏÂ¥¬¥ó¥À¥àÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Ï¡Öif¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÇÍ·¤Ö°Ê¾å¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥·¥ã¥¢¤è¤ê¤â¥·¥ã¥¢¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Ï¡¢¥·¥ã¥¢¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥àËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¼ã¤¾¯º´¡¦¥·¥ã¥¢¤¬ÊÕ¶¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¡Ö¥µ¥¤¥É7¡×¤ÇÅ¸³«Ãæ¤ÎÏ¢Ë®·³¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä³«È¯·×²è¡ÖVºîÀï¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£¥·¥ã¥¢¤ÏÊì´Ï¡¦¥à¥µ¥¤¤«¤éÉô²¼¤Î¾è¤ë¥¶¥¯3µ¡¤ò¥µ¥¤¥É7¤Ë¿¯Æþ¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Ì±´Ö¿Í¤Î¾¯Ç¯¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÏ¢Ë®·³¤Î»îºî¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡ÖRX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ë2µ¡¤ò·âÇË¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éô²¼¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥¢¤Ï¥à¥µ¥¤¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢ÆÈ¤ê¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡£¼«¤é¤Î¼ã¤µ¸Î¤Î²á¤Á¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡½¡½¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ã¥¢¤Ï¡¢¼«¤éÀÖ¤¤¥¶¥¯¤ò¶î¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥É7¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ò³«Êü¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°Ãæ¤À¤Ã¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï¥¢¥à¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ã¥¢¤Ê¤Î¤À¡£¥·¥ã¥¢¤Ï½é¤á¤ÆÅë¾è¤·¤¿¥¬¥ó¥À¥à¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤êÏ¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò·âÇË¡£¥¬¥ó¥À¥à¤é¤ÎÊì´Ï¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î´Ï¶¶¤ò¾Æ¤Ê§¤¤¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤È¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò¶¯Ã¥¤¹¤ë¡£Ï¢Ë®·³¤ÎºÇ¿·±ÔÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÂçÀï²Ì¤òÆÀ¤¿¥·¥ã¥¢¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¡Ö»ä¤Î±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤Ò¤é¤á¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¡×¡£
¡¡¥·¥ã¥¢¤ÎËÜÌ¾¤Ï¥¥ã¥¹¥Ð¥ë¡¦¥ì¥à¡¦¥À¥¤¥¯¥ó¡£¥¸¥ª¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·ú¹ñ¼Ô¥¸¥ª¥ó¡¦¥º¥à¡¦¥À¥¤¥¯¥ó¤ÎÂ©»Ò¤À¡£Éã¥¸¥ª¥ó¤Ï¥¶¥Ó²È¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤¥¥ã¥¹¥Ð¥ë¤ÏÉã¤ÎÂ¦¶á¥¸¥ó¥Ð¡¦¥é¥ë¤Î¼ê°ú¤¤ÇËå¤È¶¦¤Ë¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥Ð¥ë¤ÏÀ®Ä¹¸å¡¢¥¶¥Ó²È¤Ø¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¡Ö¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¥¸¥ª¥ó¤Ëµ¢´Ô¡£·³¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ã¥¢¤Ï»Î´±³Ø¹»¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¼óÀÊ¤Ç¥¶¥Ó²È¤Î»ÍÃË¥¬¥ë¥Þ¡¦¥¶¥Ó¤È¤â¿Æ¸ò¤ò·ë¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ª¥óÆÈÎ©ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ä¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡¦¥¶¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤ÆµÞ·ã¤ËÆ¬³Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢¥ë¥¦¥àÀïÌò¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç5ÀÉ¤ÎÀï´Ï¤òÄÀ¤á¤Æ¡ÖÀÖ¤¤×ÂÀ±¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¡£
¡¡¼«¤é¤Î½Ð¼«¤¬¤Ð¤ì¤Æ¥¶¥Ó²È¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤®¤ê¤®¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤ËºÇÂçÀïÂ®¤Ç¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢ÌîË¾¤ÎÀ®½¢¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¥·¥ã¥¢¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎËÜ¼Á¤À¡£¡ÖÏ¢Ë®·³¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·×²è¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Î»Ø´ø´±¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤ÊÊì´Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤è¤ê¤â¡¢¼«¤é²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ö¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤Î¥·¥ã¥¢¡×¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤È¥·¥ã¥¢¤é¤·¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥·¥ã¥¢¤È»³ËÜ¸Þ½½Ï»
¡¡¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤«¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õÀþ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç°ì¿Í¤Î¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òµó¤²¤¿¤¤¡£ÂçÆüËÜÄë¹ñ³¤·³Ï¢¹ç´ÏÂâ¤Î»ÊÎáÄ¹´±¤È¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ËÎ×¤ó¤À»³ËÜ¸Þ½½Ï»¡Ê1884¡Ý1943¡Ë¤À¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÂÐÊÆÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜÀïÎ¬¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¯¹¶¤·¤ÆÍè¤ëÊÆ¹ñ¼çÎÏ´ÏÂâ¤ÎÀïÎÏ¤òÆüËÜ¶á³¤¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¡¢Àï´Ï¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë´ÏÂâ¤ÇÂÇ¤ÁÇË¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´ÏÂâ·èÀï¡×¼«ÂÎ¤¬¸½¼Â¤Ë¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤ËÂå¤¨¤Æ¡Ö³«ÀïÄ¾¸å¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¤Ë¤¤¤ëÊÆ¹ñ´ÏÂâ¤ò¶õÊì¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ç¡ØÌÔ·â·âÇË¡Ù¤·¡¢ÊÆ¹ñ³¤·³¤ÈÊÆ¹ñÌ±¤Î»Îµ¤¤ò¡¢²óÉüÉÔÇ½¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Å¨´ÏÂâ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¹Ò¶õÊì´Ï9ÀÉÃæ6ÀÉ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÅ¨¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¡¢Å¨¼çÎÏ´ÏÂâ¤ÈÁ°Àþ´ðÃÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÅÓÃæ¤ÇÅ¨¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤é¶õÊìÉôÂâ¤ÏÁ´ÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Ä¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¤¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë»³ËÜ¤ÎÀÑ¶Ë²ÌÃÇ¤ÊºîÀï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥ã¥¢¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤Ï¥·¥ã¥¢¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡ÖµõÌµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐÊÆÀïÁè¤òÀï¤Ã¤¿»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢´ö½Å¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿ÀäË¾¤¬À¸¤ß¤À¤·¤¿¡ÖµõÌµ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂÀï¤Ë¤ª¤±¤ë»³ËÜ¤Î¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡½¡½¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
