¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡ÖÊú¤¯Ì´¡¢·Á¤Ë¡×¡¡¿À¸Í¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹â¹»À¸¤é¤Ë
¡¡ÆüÊÆ¤ÇÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¹â¹»À¸¤é6¿Í¤¬À¸¤Êý¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬6Æü¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±üÆ£Âçµ®¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ÎÃæ¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½õ¸À¡£¡Ö¼ºÇÔ¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÉ÷Ä¬¤ò·üÇ°¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¿À¸Í¤ËËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£