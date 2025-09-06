£±Ç¯¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë£³ËÜ½Ð±é¤ÎºäËÜ¾»¹Ô¡Öº£¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤â¡ÖÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë£±Ç¯¡×¡¡
ºäËÜ¾»¹Ô¡Ê54¡Ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖMURDER for Two¡×¡Ê11Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤Ê¤É¡Ë¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥³¤ÊõÄ¾¿Í¡Ê37¡Ë¤ÈºäËÜ¤Î2¿Í¤¬·×13¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤ëÆó¿Í¼Çµï¤Ç¡¢1Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤òÁ°¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£2¿Í¤Ï¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤»¤ê¤Õ¤òÈ¯¤¹¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£
2¿Í¤Ï22Ç¯¤Î¸ø±é°ÊÍè¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¡£11Ìò¤ò±é¤¸¤ëºäËÜ¤Î¤»¤ê¤ÕÎÌ¤ÏËÄÂç¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¤»¤ê¤Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤Êõ·¯¤¬ËÍ¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ë´¶·ã¡£º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯´Ø·¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³¤Êõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤Ü¤¯¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê³¤Êõ¤Ï¡ËÍâÆü¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËËÍ¤Î¤»¤ê¤Õ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ1¿Í¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«µÔÅª¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë³¤Êõ¤Ï¶²½Ì¤·¤¤ê¡£ºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤â°ã¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÊÌò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÀ¼¤âÊâ¤Êý¤âÊÑ²½¤¹¤ë¡£ºîÉÊ¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤Ï¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
ºäËÜ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤Ç3ËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤È°Û¤Ê¤ëºîÉ÷¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Â³¤±¡ÖÌò¼ÔÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤ë1Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡Öº£¸å¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¶µ·±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¤ß¤½¤¬1¸Ä¤Ê¤Î¤Ç¤»¤ê¤Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¡¼¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¾¤ß¤½¤òµÙ¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤âÂç»ö¤«¤Ê¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï6¡¢7Æü¤Ë¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿ËàÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£