マキシマム ザ ホルモンの楽曲「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」が、9月19日より公開される劇場版『チェンソーマン レゼ篇』挿入歌に使用される。

（関連：京本大我×マキシマム ザ ホルモン、松村北斗×大泉洋……憧れの存在と急接近したSixTONESメンバー）

「刃渡り2億センチ」は、TVアニメ『チェンソーマン』第3話のエンディングテーマや、TVシリーズ挿入歌として使用され、これまでTV版のみが公開されていた。今回、新たにタイトルが更新され、初めてその2番が明らかになるという。

本楽曲の公開に関して、マキシマムザ亮君（歌と6弦と弟）は、「これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！」とコメントしている。

・マキシマムザ亮君 コメント

TVシリーズ第3話のエンディング・テーマ、そして挿入歌としても使用された「刃渡り2億センチ」が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』でも挿入歌として再登場！その名も『刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）』。ついにTVサイズの“続き”が聴けます笑。

これまで90秒のTVサイズしか公開してこなかった理由のひとつは――実は、2番の歌詞がレゼのことを歌っていたからなんです。そんな楽曲が、まさか本当に“レゼ篇”の映画で起用されるとは…！僕の夢バトルこれで2連勝！笑ありがとうございます！

（文＝リアルサウンド編集部）