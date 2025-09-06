バスケットボールB3のトライフープ岡山が、シーズン開幕戦を前に、きのう(5日)、記者会見を開き、再起を誓いました。

【写真を見る】B3･トライフープ岡山「挑戦」のシーズンへ「勝ちにこだわってシーズンを終えたい」再起を懸けた新体制を発表

記者会見で新ユニフォームを披露したトライフープ岡山。「挑戦」のシーズンが始まります。



昨シーズン、17チーム中16位に終わったトライフープは、今シーズン、新たな指揮官のもとスローガンを「NewTRY」に掲げ、新戦力として7人の選手を補強しました。

なかでも注目は、2年ぶりにトライフープに復帰した若狭功希選手。岡山への強い思いを胸に、活躍を誓います。



（2年ぶりにトライフープに復帰 若狭功希選手）

「自分がプロ選手として始まったのがトライフープ岡山なので、一度離れたものの岡山にはずっと戻ってきたいと思っていたので勝ちにこだわってシーズンを終えたい」

再起を懸けて新体制で臨むトライフープ。今シーズンの開幕戦は、今月(9月)27日、アウェイで山口パッツファイブとの一戦です。