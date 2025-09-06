¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÆùÇö¤â¤Ê¤¼¡È·ÀÌó´íµ¡ÊóÆ»¡É¡© ³ÑÅÄÍµµ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤ò±Ñ»æ¤¬ÊóÆ»¡Ö³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Þ¥·¥ó¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Áö¤ê¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¡¢F1Âè16Àï¤È¤Ê¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ï¡¢Æ±¹ñËÌÉô¤Î¥â¥ó¥Ä¥¡¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï2²óÌÜ¡ÊFP2¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ1°Ì¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤«¤é0.391ÉÃº¹¤Î9ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ë
¡¡2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô1²óÌÜ¡ÊFP1¡Ë¤Ç14ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢FP2¤Ç¤ÏµÏ¿¤ò1ÉÃ¤¢¤Þ¤ê¹¹¿·¤¹¤ë1Ê¬20ÉÃ269¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤â0ÉÃ192º¹¤ÈÆùÇ÷¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¡ÖÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤Î¡Ö0ÉÃ3°ÊÆâ¡×¤âÍª¡¹¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢F1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡ÖFP1¤«¤éÉâ¤ÄÀ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËFP2¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÄÏ¤ó¤À¼ê¤´¤¿¤¨¤òÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÉ¾²Á¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸ÅÁã¤Ç¤â¤¢¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º»þÂå¤òÃÎ¤ê¡¢7·î¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¿·ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹»á¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï¤³¤³3Àï¤Ç¤«¤Ê¤ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï³§¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤ÏÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¼çÄ¥¡£8Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Á°Àï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀGP°ÊÁ°¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ÷¤ë¹¥¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÍ½Áª¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤Ï¹¥Ä´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹«¤Ç²¿¤«¤ÈµÄÏÀ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥ÈÌäÂê¤À¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄ¤Ï¡¢10·î25Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥á¥¥·¥³GP¤Þ¤Ç¤¬¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÉººÄêÂÐ¾Ý¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¿·¿Í¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¸õÊä¤ÎÌ¾¤¬²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤âµÄÏÀ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¸å¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î³°¤Ç¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¡Êµî½¢ÌäÂê¡Ë¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤Ï°ÕÃÏ°¤Ë¤â³ÑÅÄ¤Î¾õ¶·¤ÈÍí¤á¤Æ¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ¡¢¥Ä¥Î¥À¤¬F1¤Î¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é³°¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î¸ª¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤Þ¤Þ¤À¡×
¡¡Àè½Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Öº£¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬º£¸å¿ôÀï¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤À¤±¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ö³ÑÅÄ¤Î·ÀÌó´íµ¡¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤ÊÍý¶þ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³ÑÅÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¡£¸½ÃÏ»þ´Ö9·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]