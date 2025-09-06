韓国代表初のドイツ系カストロプ、「韓国選手が国のために心を込めてプレーする姿は感動的、本当に素晴らしい」

日本代表と同様に2026年W杯出場をすでに決めている韓国。

今月は日本と同じくアメリカ、メキシコとの連戦を戦うなか、初招集されたイェンス・カストロプが注目を集めている。

ドイツ1部のボルシアMGに所属する22歳のMFで、ドイツ人の父親と韓国人の母親のもとにドイツで生まれた。

U-21ドイツ代表経験があったが、韓国に鞍替えし、「韓国史上初の二重国籍の男子代表選手」になった。

そのカストロプは韓国代表に合流。韓国の『KBS』によれば、「心が韓国を求めていた」と語っていたそう。

「ただ心の赴くままに韓国を選んだカストロプは、太極旗への誇りと愛情を改めて示した。彼はチームに急速に馴染んでいる様子だ。

韓国語の勉強にも励んでおり、持ち前の社交性で、同世代の代表選手たちといい関係を築いている。

『心の底から韓国代表でプレーしたいと伝えました。ここにいられることを誇りに思います。韓国代表は自分たちのアイデンティティを体現し、心を込めてプレーしているように感じます。彼らが国のために心を込めてプレーする姿は感動的で、本当に素晴らしいです』

チームメイトたちもまた、称賛に値するカストロプが早くチームに適応できるよう熱心にサポートしている。

ドイツで7年以上プレーしているイ・ジェソン（マインツ）も、彼の緊張を和らげようとドイツ語で話しかけた」

韓国は6日にアメリカ、9日にメキシコと対戦する。

ホン・ミョンボ監督がファイタータイプと期待するカストロプがどんなプレーを見せるのか注目される。