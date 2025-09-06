FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、ソロデビュー電撃発表 『TGC』会場は大歓声
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演。ソロメジャーデビューをサプライズ発表した。
【写真】キュートに自己紹介！ふりふり衣装で登場したFRUITS ZIPPER
櫻井はメンバーとランウェイした後、放映されたティザーにて、ユニバーサルミュージックからソロデビューすることを発表した。
大歓声に包まれる中、ソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を初歌唱した。ミントグリーンドレスから純白のドレスに衣装もチェンジし、ソロデビューを印象付けた。同楽曲は、相手を好きになって、その人も自分も好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなラブソングとなっている。
歌唱後には、メンバーとともにトークコーナーに参加。櫻井は「メンバーも一緒にいてくれたので、心強かったです」とにっこり。鎮西寿々歌は「今までのFRUITS ZIPPERとは違った大人っぽいかわいい部分がもっともっと知ってもらえるんじゃないかな。おめでとう！」と祝福した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
