EU（＝ヨーロッパ連合）は6日、アメリカのIT大手「グーグル」が独占禁止法にあたる「EU競争法」に違反したとして、約5100億円の制裁金を科すと発表しました。

【映像】トランプ大統領がEUに猛反発

EUの行政を担う欧州委員会は6日、「グーグル」がインターネット広告事業を巡り、支配的地位を乱用して消費者らに不利益を与えた行為がEU競争法に違反するとして、29億5000万ユーロ、日本円で約5100億円の制裁金を科すと表明しました。

欧州委員会は、グーグルが広告主と制作者を仲介する際などに自社の広告技術サービスを優遇することで、広告主らがより高いコストを負担し製品やサービスの価格への転嫁に繋がったと指摘しています。

欧州委員会はグーグルに対して違反行為の改善方法について、60日以内の報告を求めています。

EUがグーグルに巨額の制裁金を科すのは、今回で4回目です。

この発表を受けて、アメリカのトランプ大統領はSNSで、「本来アメリカの投資や雇用に使われるはずの資金を奪うものであり、このような差別的な行為を許さない」と激しく反発し、制裁金を無効にするための手続きを開始すると表明しています。（ANNニュース）