「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」が6日、さいたまスーパーアリーナで開催され、アイドルグループFRUITS ZIPPERの櫻井優衣（25）が、ソロとしてメジャーデビューすることを発表した。メジャーデビュー曲は「キミのことが好きなわたしが好き」。TGCのステージで初パフォーマンスした。

メンバーとともにランウエーをワンウォークすると、ソロデビューを告げるディザー放映。まさかの発表に歓声が起こる中、櫻井は純白のチュールドレスで登場し、透明感のある安定した歌声でデビュー曲を歌唱した。

MCのEXITから「ソロデビューするの？」と水を向けられると、櫻井は笑顔でうなずき「メンバーも一緒にいてくれたので、緊張したんですけど心強かったです」と安堵（あんど）した。

メンバーの鎮西寿々歌（26）は「先に聞かせてもらっていて、優衣ちゃんの大人っぽいかわいい部分を知ってもらえるんじゃないかなと。おめでとう〜！」と祝福した。

同曲は、相手を好きになってその人も自分を好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなラブソング。ユニバーサルミュージックから9月下旬にデジタルリリースされる。

◆櫻井優衣（さくらい・ゆい）2000年（平12）2月21日、東京都出身。小学生の頃からAKB48や鈴木愛理（当時℃−ute）らアイドルに憧れ、中学生の頃から自身もアイドル活動を始める。22年2月にFRUITS ZIPPER加入。セカンドシングル「私の一番かわいいところ」がTikTokで9億回以上再生されるなどしてブレーク。ネイリスト技能検定3級、ジェルネイル検定初級の資格を持つ。趣味は紅茶、ラーメンめぐり、メーク研究。24年2月にファースト写真集「YUi」発売。身長157センチ。