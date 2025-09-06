日本ハムがオリックスに1-3で敗戦

■ソフトバンク 2ー1 楽天（6日・みずほPayPayドーム）

ソフトバンクは6日、みずほPayPayドームでの楽天戦に勝利した。同時刻に行われた日本ハムがオリックス（京セラドーム）に敗れたため、マジックは一気に2個減り、「16」となった。

先発の有原航平投手が5回まで無安打無失点の好投を見せると、打線は2回に海野隆司捕手の適時打、3回は栗原陵矢内野手の適時三塁打で援護した。有原は6回先頭に内野安打を許し、その後併殺崩れの間に失点したものの、7回3安打1失点6奪三振の好投でブルペンに託した。

8回から登板した松本裕樹投手は走者を三塁まで進められるも、どうにか無失点に封じた。最終9回は杉山一樹投手が抑え、シリーズ勝ち越しを決めた。これで5連勝となり、貯金は今季最多31とした。有原は今季11勝目を手にした。

一方でソフトバンクを3ゲーム差で追う日本ハムは、2回に先制したものの3回に同点に追いつかれると、1-1の7回に金村尚真投手が2死満塁から大城滉二内野手に勝ち越しの2点適時打を許す。そのまま反撃できずに連敗を喫した。（Full-Count編集部）