「脱出おひとり島4」参加美女、上品韓国コーデでスラリ美脚際立つ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン4に出演したモデルのイ・シアン（LEE SIAN）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】「脱出おひとり島4」参加美女が美脚披露
上品な黒のノーカラージャケットにミニ丈のグレースカートを合わせた韓国コーデで登場したシアン。同系色のニーハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚を披露していた。
シアンは、fromis_9（プロミスナイン）を輩出したオーディションプロジェクト「アイドル学校」（2017）、そしてIZ*ONE（アイズワン）を生んだ「PRODUCE48」出身。現在はモデルとして幅広く活動しており、「脱出おひとり島」シーズン4への出演でも注目を集めた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆イ・シアン、上品韓国コーデで登場
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
【Not Sponsored 記事】