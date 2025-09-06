WILD BLUE、甘い歌声で観客魅了 気遣い光る一幕も【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）が2025年9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】WILD BLUE、統一感ある秋コーデ
同日、デビュー1周年を迎えたWILD BLUEはブラウンを基調としたテーラードジャケットで統一した秋らしいコーディネートで登場した。2025年4月にリリースした1st EP「POP」の収録曲である「Oh Girl」を披露し、甘い歌声で観客を魅了。歌唱中には、鈴川直弥が池田優斗に“顎クイ”するなど胸キュン仕草を見せた。
MCコーナーでは、2024年10月に「TGC」でグループで初となるランウェイステージを遂げたことを振り返り、山下は「1年越しに戻ってこれて幸せです」と笑顔。また、同グループは「TGC20周年×ドコモ」のサポーターを務めていることから、コーナーの終盤には「NTTドコモ」のキャラクター・ポインコと同じくサポーターであるなごみが交わりトーク。ともに、ステージに参加したことへの感謝を口にした。さらに、ステージをあとにする際には同グループのメンバーそれぞれがポインコの手を引き先導するなど気遣う様子が見えた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者は、なごみのほか、あの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆WILD BLUE、気遣い光る場面
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
