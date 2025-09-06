¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¢À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤á¤°¤ë½êÂ°½÷Í¥¤Î¥Ç¥Þ¤ò´°Á´ÈÝÄê¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â»ëÌî¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡Û·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤ÎË¡Ì³Éô¤Î¸ø¼°X¤¬9·î6Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¹±¾¾Í´Î¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¾ðÊó¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Þ¾ðÊó³È»¶¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×½÷Í¥
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö9·î3Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡ÊÅö¼Ò½êÂ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë¤ÈÅö¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¹±¾¾Í´Î¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤Þ¤Ç¤â¤¬·Ù»¡¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ç¥Þ¤Þ¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹±¾¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥Þ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó³È»¶¤Î¶ñÂÎÎã¡×¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¹±¾¾Í´Î¤¤Èº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤êÃÎ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸À¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤¿¹±¾¾Í´Î¤¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Þ¤ÎÅê¹Æ¤ä¤½¤Î³È»¶¹Ô°Ù¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¹±¾¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³ºÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡£¡Ö¹±¾¾Í´Î¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ç¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³È»¶¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢9·î3Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
