「国府台」はなんて読む？ひらがな5文字の千葉県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「国府台」はなんて読む？

「国府台」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、千葉県の地名で、ひらがな5文字です。

いったい、「国府台」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうのだい」でした。

国府台のあるいすみ市は、千葉県の南東部に位置しています。

いすみ市の「太東岬」は南房総国定公園に指定されていて、灯台や岩礁が点在する絶景スポットです。

また、海岸沿いには八幡岬や海食崖・漁港風景が広がっており、サーフィンの聖地としても知られています。

ちなみに、同県の市川市と静岡県磐田市にも同様に「国府台（こうのだい）」と呼ばれる地名がありますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

