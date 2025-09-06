「国府台」はなんて読む？ひらがな5文字の千葉県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「国府台」はなんて読む？

「国府台」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県の地名で、ひらがな5文字です。 いったい、「国府台」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうのだい」でした。 国府台のあるいすみ市は、千葉県の南東部に位置しています。 いすみ市の「太東岬」は南房総国定公園に指定されていて、灯台や岩礁が点在する絶景スポットです。 また、海岸沿いには八幡岬や海食崖・漁港風景が広がっており、サーフィンの聖地としても知られています。 ちなみに、同県の市川市と静岡県磐田市にも同様に「国府台（こうのだい）」と呼ばれる地名がありますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『いすみ市公式サイト』

ライター Ray WEB編集部