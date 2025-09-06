◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第２日（６日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

賞金ランク１位の生源寺龍憲（フリー）がツアー自身初のホールインワンを達成した。

７番パー３（実測２３１ヤード）で５アイアンで放った第１打はグリーンに着弾し、そのまま転がってカップインした。今季は１４例目で、詳細なデータが残る１９８５年以降ではツアー史上６５９例目。「すごいうれしかった」と喜びをかみしめた。

５日の第２ラウンドは台風接近による悪天候の影響で中止。５４ホールに競技が短縮され、賞金は７５％に減額された。大会を特別協賛するロピアの提案で、最終日にパー３の全５ホールに国内男子ツアー史上最高額の１０００万円（複数均等割り）のホールインワン賞が新たに設定された。

この日はホールインワン賞が設定されていなかったが、エースを達成した生源寺には主催者から特別に賞金１０万円が贈られた。エース達成後に最終日の賞金額を聞いた生源寺は「明日かよ…みたいな。（１０００万円の）賞があれば良かった。明日も狙っていきたい」と笑みを浮かべた。