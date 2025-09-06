タレントの辻希美が、６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。８月８日に生まれた第５子次女・夢空（ゆめあ）さんの出産に密着した動画を公開した。

「【出産レポ】出産当日に完全密着！家族みんなで立ち会えた幸せな出産でした」と題した動画をアップし、出産の一部始終を記録した。

いよいよお産が近づき、夫の杉浦太陽のほか、１女３男の子どもたちが分娩台の周りに集合。息子３人は辻の背後から見学。長女・希空（のあ）さんは辻の足元のほうから、赤ちゃんが出てくる様子をカメラを回しながら見守った。

辻がいきむと、子どもたちから「頑張れ！」「ママ頑張れ！」とエールが飛ぶ。ついに誕生し「おぎゃあ！おぎゃあ！」。杉浦は「希空が号泣してる」と言って自身も涙。希空さんは初めて抱っこすると「ヤバい一生抱っこできる」と感激していた。

コメント欄には「産まれた瞬間家族がみんな喜んでくれるの幸せすぎる」「太陽くんの安定感がすごい！！助産師さん並みに落ち着いてる！！」「子供達の『ママ！頑張って！』というお声に涙しました」「これは泣いちゃう。本当にこんなにも幸せなお産だったんですね。こちらまで幸せな気持ちになりました」などの声が寄せられた。

杉浦は元「モーニング娘。」辻希美と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空さん、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月に次女・夢空さんが誕生した。