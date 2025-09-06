◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド キューバ８−０イタリア（６日・沖縄セルラー那覇）

「キューバの至宝」として巨人で２年間プレーしたフレデリク・セペダ外野手（４５）を父に持つキューバ代表のセペダ・フレデリッチ外野手がイタリア戦に「８番・中堅」でスタメン出場。適時打や二塁打を含む４打数２安打１打点でチームの開幕連勝に貢献した。

「大きなスイングをすることなく、コンタクトすることを心がけています。父は僕のアイドル。プレッシャーもありますが、父を見習って、偉大な選手になりたい」

父が巨人でプレーした１４、１５年の２年間は東京で過ごした。「２年間住んで、とても素晴らしい国だった。日本の礼儀正しさ、お互いの思いやりが素晴らしいところ。日本野球のいいところを、自分の野球の生かしていきたい」と意気込み、当時の巨人で好きだった選手に「ロペス選手です」と答えた。

偉大な父はキューバリーグでは１０―１１年シーズンに打率３割９分７厘、２８本塁打、８１打点、出塁率５割１分８厘を記録。２００４年アテネ、２００８年北京五輪に出場し、キューバを代表する強打者として活躍した。

２０１４年５月に巨人入り。１５年は２１打数無安打も出塁率２割５分と存在感を発揮。在籍２年間で通算７２試合に出場し、打率１割６分３厘、６本塁打、１９打点だった。