大切な夫を、侮辱しないで…「ゲーム好きの夫」を笑う友人に幻滅【ママリ】

夫のことを「キモい」という友だち

友達との会話で、夫がゲームをしていることを話したら、相手から「きもい」と言われて傷ついたという内容です。ゲームを楽しむことは普通だと思っていますが、その友達とは今後会わないつもりです。

この間久しぶりに会った友達と夫の話になり

旦那さん1人の時何してるのー？みたいな話になって

うちはゲームしてるよ！というと、きもって言われました😭



その子とは元々あまり気が合わないというか私と正反対ではっきりものを言う子で、わかってはいたのですがゲームするだけできもって言われて傷つきました😭



世の中の旦那さん、ゲームしますよね？！

私もゲームするし楽しい時間なのですが…



もうその子とは会うことはないと思います😮‍💨

誰でも好きなことを否定されれば気分が悪くなるもの。そんなときは腹が立つし悲しい気持ちになりますよね。アプリ「ママリ」には友だちに夫がゲームすると言ったところ「キモイ」と言われ傷ついたという投稿がありました。ゲームを楽しんでいる夫の話をしただけなのに、キモいと言われた投稿者さんはショックを受けてしまい、もうその友だちとは会わないと決めたのだそう。

楽しいと思っていることを否定されて悲しくならない人はいないでしょう。投稿者さんはそんな夫のことを友だちに話しただけなのに「キモイ」と言われてショックを受けてしまいました。投稿者さんも夫とゲームを楽しんでいるのに、「キモイ」と言われるなんて思ってもみなかったのではないでしょうか。



投稿者さんは、この友だちとは前々から合わないと思っていたので、この「キモイ」発言が彼女と縁を切る決定打になったようです。この友だちは、ゲームする夫のどういうところがキモいと思ったのでしょうね。

ゲームをする夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「そんな人ともう会わなくてもいい」という意見がありました。

ひどい。。

生活を圧迫するくらい課金するんだよーみたいな愚痴言ってたとしたら「えぇ…」とか言うかもですが（それでもキモは言わないw）



ただゲームしてるって言っただけでそんな事言われる筋合いないですよね😤



ゲームをしているだけで「キモイ」と言われる筋合いはないという意見がありました。投稿者さんの夫はゲーム課金をしているわけでもないのに、こんな暴言を言われひどいと思ってくれたようです。もう相手が傷つくようなことを言う人と会う必要なんてないですよね。



他にも投稿者さんと同じで「我が家もゲームします」というコメントがありました。

1人の時にゲームしてて

何がきもいのか😂

我が家もゲームします！



人の不幸を喜ぶ人いるので

不倫してるとか

投稿者さんと同じでゲームをする夫がいる人の意見がありました。この人もゲームしているだけなのに「キモイ」と言われる意味がわからないと思っているようです。なんだかゲームをする人はキモいと決めつけているようで気分が悪くなりますよね。もしかしたらこの友だちは、投稿者さんの夫をけなしたいだけなのかもしれません。

「縁を切って正解」という声

「キモイ」という言葉は、どんな場面であっても言われた側を傷つけてしまうものです。投稿者さんの友だちは、そんな言葉を投げかければ相手がどう感じるかを想像できなかったのでしょう。



投稿者さんが受けた傷に、その友だちが気づくことはあるのでしょうか。もし気づくときが来るとしたら、それはすでに信頼や友情を失ってしまった後かもしれません。それを思うと、まさに「身から出た錆」であり、自業自得とも言えるでしょう。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）