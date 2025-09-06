子どもの夜泣きで夫が“神対応”…かと思いきや？爆笑の展開に21万いいね「惜しい！」「オモロすぎ」【ママリ】

子どもが夜泣き、夫がトントンしたのは…まさかの状況に21万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える夫婦のエピソードをどうぞごらんください。

なべやき(@nabeyaki202007)さんの投稿です。夜中に子どもがぐずり始めると、親は寝ぼけながらも寝かしつけようと頑張りますよね。今回、夜中に起きてしまった子を、投稿者の夫が寝かしつけようとしてくれたそうです。





旦那がちょっと夜泣きした1歳を寝ぼけながらトントンしてるけど、それ私やで

しかし、寝ぼけながら夫がトントンしたのは、わが子ではありませんでした。その相手とは…？

パパは眠気のあまり、わが子と妻を間違えてしまったのでしょう。冷静につっこむなべやきさんも、おもしろいですね。



この投稿には「想像したらふいた」「かわいい構図がここに」「笑っちゃった、でも旦那さん優しい」といったリプライがついていました。



睡眠不足の中での子どもの対応は大変ですが、こうしたほっこりエピソードがあると思わず笑みがこぼれますよね。育児家庭の日常の中にある、温かい愛を感じるエピソードでした。

「妻の喜ぶ顔が見たい」夫のサプライズに9万いいね

今井新(@arataimai)さんの投稿です。クリスマスシーズンは、飾りつけなどで盛り上がりますよね。アドベントカレンダーもそのひとつで、クリスマス当日までのワクワクが、さらに増すグッズではないでしょうか。



投稿者・今井新さんは、妻のためにアドベントカレンダーを用意したそうですが…？

©arataimai

©arataimai

妻の喜ぶ顔が見たくて、リンツのアドベントカレンダー買って、ショッピングモールの片隅で詰めた。帰って妻の部屋の前に置いといたら、しばらくして「きゃー」言うてた

妻のために用意したリンツのアドベントカレンダー。妻の反応がとてもかわいらしいですよね。大好きなもののアドベントカレンダーがサプライズであったら、とてもうれしいはず。しかも、よく見ると24日にはチョコが2個あり、これもまたすてきなアイデアです。



この投稿に対して「やさしいご主人！」「私もそんな夫がほしかった」などのリプライが寄せられました。クリスマスのわくわくと夫婦のきゅんとする話に、とても心があたたかくなりますね。

残業帰りの夫へのサプライズに12万いいね

男鹿(おが)☺︎7m🎀(@oga_otokoshika)さんの投稿です。子育て中は、子どもが生活の中心になり、夫婦それぞれがお互いのことは後回しにしがちですよね。『子どもの幸せな顔が夫婦の幸せ』とも言えるでしょう。しかし、たまには相手にねぎらってほしいときも、あるのではないでしょうか。



投稿者・男鹿(おが)☺︎7m🎀さんは、残業で疲れた夫のために最高のサプライズを実行しました。

©︎oga_otokoshika

残業終わりの旦那をこれで迎え撃つ！！！

残業明けの夫のために、サプライズでおうち縁日を準備したという男鹿(おが)☺︎7m🎀さん。メニュー表まであり、しっかりと生ビールまで準備。そして、お祭り仕様の娘さんもスタンバイとくれば、夫の疲れも癒えること間違いなしでしょう。



この投稿には「旦那さんの心撃ち抜かれちゃう」「疲れが吹っ飛ぶ」などのリプライがついていました。子どもをお祭りに連れ出すのも大変ですが、家でならゆっくり食べられそうですね。夫へのサプライズではありますが、家族みんなで楽しめそうです。



家族への思いやりであふれる光景に、心が温かくなる投稿でした。

