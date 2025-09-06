¡Ö¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÄãÄ´¤ÎÂÇÀþ¤Ë¸ÀµÚ¡¡¶ÛµÞ¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¡×
¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º2-1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ª¡¼Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÂÇ¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç5ËÜ¡£ÆÀÅÀ¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©É×¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·²á¤®¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó1ÈÖ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹ÂÇ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ä¥¦¥£¥ë(¥¹¥ß¥¹)¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤È¥à¡¼¥¡¼(¥Ù¥Ã¥Ä)¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È1ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤ËÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¡£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï4²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ¸å¤Î1¤«·îÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ò¹¯¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£