◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 2-1 楽天(6日、みずほPayPayドーム)

優勝マジック点灯中のソフトバンクは、わずか1点のリードを守り切り5連勝。9月に入ってここまで全勝と快進撃を続けています。同日、2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックも「16」となりました。

試合が動いたのは2回。ソフトバンク打線は、対する楽天の先発・荘司康誠投手の前に2アウト1、2塁の好機をつかむと、海野隆司選手のタイムリーで先制に成功します。さらに3回にも、先頭・柳町達選手が四球を選び出塁。ここから迎えた2アウト2塁の場面で、栗原陵矢選手がタイムリー3塁打を放ち、2点リードとしました。

援護をもらう中、先発・有原航平投手は5回まで3度の三者凡退を記録するなど無安打の好投。しかし6回、楽天打線の反撃を受けます。先頭からの2連打を浴びると、無死1、3塁からゴロの間の生還を許し1失点。1点差に迫られました。

それでも、7回までこの1失点のみで抑えた有原投手。続く松本裕樹投手、杉山一樹投手がわずか1点のリードを守り切り、ソフトバンクが勝利しました。前日に優勝マジックが点灯したソフトバンクですが、順調に減らし「M16」としています。