道端アンジェリカ、7歳長男に“キス”「素敵な親子」「とってもうれしそう」 “顔出し”2ショットを披露
モデルの道端アンジェリカ（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）との“顔出し”2ショットを公開した。
【写真】道端アンジェリカ＆7歳長男の“顔出し”2ショット
「酔っ払いの母に襲われる長男 長男のお友達が撮ってくれた写真」とつづり、3枚の写真をアップ。長男の頬に道端が“キス”をする、親子の姿が収められている。
この投稿にファンからは「素敵な親子」「ほほ笑ましい」「大きくなりましたね」「襲われるどころかとってもうれしそう」などの声が寄せられている。
道端は17年12月、韓国国籍の一般男性との結婚を発表。18年7月に第1子男児出産を報告、20年10月に第2子男児出産を報告した。21年11月に離婚が成立。23年2月に一般男性との再婚を発表した。
