近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆3人の娘たちと家族5ショットで結婚10周年を報告「いつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝」
お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。家族写真や太田との2ショットを添え、結婚10周年を報告した。
【写真】結婚10周年を報告したジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、3人の娘たちとの家族5ショット
投稿では、夫婦ショットと、長女（8）、次女（5）、三女（1）を交えた家族5ショットをアップ。「2025年9月5日 結婚10周年記念日 11年もよろしくね、ひーぼぉくん」と呼びかけ、「いつの間にか3人の母になり 出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」と太田への気持ちをつづり、「そしていつも太田家を応援してくれるみなさんのおかげです 周りの感謝を忘れずに日々を大切に過ごしていきたいと思います」と記した。
「#スイートテンダイアモンドだよ!!って言って おばあちゃんになるまで使ってねと 10年でこんなことができる夫になりました。笑 いつもありがとう」と、夫婦2ショットで見せている指輪は太田からのプレゼントであることを明かした。
この投稿には多くの祝福の声のほか、「いつまでもラブラブで素敵」「2人がいつまでも憧れです」「太田夫婦ずっと応援してます」「女性としても母としてもかっこいい姿に憧れてます」「これからもステキなご夫婦でキラキラしてくださいね」などのコメントが寄せられている。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生している。
