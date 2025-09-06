「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）

日本ハムが痛恨の逆転負けで連敗を喫した。３番手・金村が同点で迎えた七回２死満塁の大ピンチで大城に勝ち越しの２点タイムリーを許した。

打線は好機を思うように生かせず。二回に３連打で１点を先制。この回先頭のレイエスが中前打、続く野村が左前打で無死一、二塁とすると石井が右翼線へ先制の適時二塁打を放った。ただ、その後は田宮、山県、五十幡が３者連続空振り三振に封じられた。

同点の六回には無死一、二塁からレイエスが右飛。続く野村も右飛で右翼・杉本が二塁へ好返球。二走・清宮幸が帰塁できず併殺となった。１−１の同点で迎えた七回２死二、三塁からは水谷が遊直に倒れ無得点に終わった。

先発・加藤貴は１点リードの三回２死から麦谷、広岡の連続二塁打で同点に追いつかれるなど５回４安打１失点で降板。六回以降をリリーフでしのぎたかったが、リードを許してしまった。

前日５日は台風１５号の影響で東京駅発の新幹線が大幅に遅れるなどのトラブルに見舞われた日本ハム。１時間３０分遅れの１９時３０分開始となったオリックス戦では零封負けで自力優勝の可能性が消滅し、ソフトバンクの優勝マジック点灯を許していた。