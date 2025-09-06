【Gap×PUFFY】日本上陸30周年♡限定スウェット&記念Tシャツ登場
1969年サンフランシスコ発のカジュアルブランドGapは、1995年に日本に上陸してから今年で30周年を迎えます。これを記念して、日本限定デザインの「30th Anniversary Sweats」と「ヘビーウェイトTシャツ」が登場。さらに、かつてGapキャンペーンにも出演したPUFFYがスペシャルコンテンツに登場し、懐かしいエピソードを披露しています。
日本限定！30th Anniversary Sweats
日本限定で展開される「30th Anniversary Sweats」は、ベビーからアダルトまで全カテゴリーに対応。
GAPロゴに「Japan」や「1995」を組み合わせたデザインや、「AN AMERICAN CLASSIC IN JAPAN SINCE 1995」の文字入りが魅力です。
Men’s
サイズ：XS～XL
メンズはジップアップフーディー（12,900円税込）やジョガーパンツ（8,990円税込）などがラインアップ。
サイズ：XS～XL
Women’s
サイズ：XXS～XL
ウィメンズはクロップド丈のジップアップフーディー（12,900円税込）とスウェットパンツ（9,990円税込）がラインナップ。
サイズ：XXS～L
Kids ボーイズ
サイズ：120～160cm
サイズ：120～160cm
ガールズ
サイズ：120～160cm
サイズ：120～160cm
Baby トドラーボーイズ
サイズ：70～110cm
トドラーガールズ
サイズ：70～110cm
ニューボーン
キッズやベビーも展開され、リンクコーデが楽しめます。
サイズ：50～90cm
ディオール♡2025-2026ウィンター新作「スライダー」ホーボーバッグ
30周年ヘビーウェイトTシャツも発売
Gap Japan 30周年ヘビーウェイト Tシャツ
アーカイブから着想を得た「Gap Japan 30周年ヘビーウェイトTシャツ」も9月1日（月）より登場。
フロントには「SAN FRANCISCO・1969」「TOKYO・1995」がプリントされ、バックには30周年ロゴを配置。XS～XLサイズ展開で5,990円（税込）。
厚みのある素材感は着るだけで存在感があり、デイリーコーデの主役にぴったりです。
PUFFYが語るスペシャルコンテンツ
Gap30周年を彩るスペシャルコンテンツには、1995年に結成された音楽ユニットPUFFYが登場。
2007年のGapグローバルキャンペーン出演時の思い出や、アメリカでの撮影エピソードを語るインタビュー動画が公開されています。
公式Instagramやデジタルメディアで視聴可能。Gapと音楽カルチャーが交わる貴重なストーリーを体感できます♪
まとめ＆発売情報
Gap日本上陸30周年を祝う限定コレクションは、全国のGapストアと公式オンラインストアにて販売中。
特別デザインのスウェットやヘビーウェイトTシャツに加え、PUFFYのインタビューコンテンツも公開されています。
ファッションとカルチャーの融合を感じながら、この秋はGapのアニバーサリーアイテムで家族や友達とのリンクコーデを楽しんでみてください♡