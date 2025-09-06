【Gap×PUFFY】日本上陸30周年♡限定スウェット&記念Tシャツ登場

1969年サンフランシスコ発のカジュアルブランドGapは、1995年に日本に上陸してから今年で30周年を迎えます。これを記念して、日本限定デザインの「30th Anniversary Sweats」と「ヘビーウェイトTシャツ」が登場。さらに、かつてGapキャンペーンにも出演したPUFFYがスペシャルコンテンツに登場し、懐かしいエピソードを披露しています。

日本限定！30th Anniversary Sweats

日本限定で展開される「30th Anniversary Sweats」は、ベビーからアダルトまで全カテゴリーに対応。

GAPロゴに「Japan」や「1995」を組み合わせたデザインや、「AN AMERICAN CLASSIC IN JAPAN SINCE 1995」の文字入りが魅力です。

Men’s

サイズ：XS～XL

メンズはジップアップフーディー（12,900円税込）やジョガーパンツ（8,990円税込）などがラインアップ。

Women’s

サイズ：XXS～XL

ウィメンズはクロップド丈のジップアップフーディー（12,900円税込）とスウェットパンツ（9,990円税込）がラインナップ。

サイズ：XXS～L

Kids ボーイズ

サイズ：120～160cm

ガールズ

サイズ：120～160cm

Baby トドラーボーイズ

サイズ：70～110cm

トドラーガールズ

サイズ：70～110cm

ニューボーン

キッズやベビーも展開され、リンクコーデが楽しめます。

サイズ：50～90cm

30周年ヘビーウェイトTシャツも発売

Gap Japan 30周年ヘビーウェイト Tシャツ

アーカイブから着想を得た「Gap Japan 30周年ヘビーウェイトTシャツ」も9月1日（月）より登場。

フロントには「SAN FRANCISCO・1969」「TOKYO・1995」がプリントされ、バックには30周年ロゴを配置。XS～XLサイズ展開で5,990円（税込）。

厚みのある素材感は着るだけで存在感があり、デイリーコーデの主役にぴったりです。

PUFFYが語るスペシャルコンテンツ

Gap30周年を彩るスペシャルコンテンツには、1995年に結成された音楽ユニットPUFFYが登場。

2007年のGapグローバルキャンペーン出演時の思い出や、アメリカでの撮影エピソードを語るインタビュー動画が公開されています。

公式Instagramやデジタルメディアで視聴可能。Gapと音楽カルチャーが交わる貴重なストーリーを体感できます♪

まとめ＆発売情報

Gap日本上陸30周年を祝う限定コレクションは、全国のGapストアと公式オンラインストアにて販売中。

特別デザインのスウェットやヘビーウェイトTシャツに加え、PUFFYのインタビューコンテンツも公開されています。

ファッションとカルチャーの融合を感じながら、この秋はGapのアニバーサリーアイテムで家族や友達とのリンクコーデを楽しんでみてください♡