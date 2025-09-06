マカロニえんぴつが、9月5日に配信リリースした新曲「いつか何もない世界で」のMVを公開した。

（関連：【映像あり】マカロニえんぴつ、舩木優菜が監督した「いつか何もない世界で」MV）

同楽曲は、2017年にはっとり（Vo）がSNSに投稿した弾き語り曲が原型となっている新曲。新たにバンドサウンドとして再構築され、先日、下北沢SHELTERで行われた『10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」』にて初披露され、今回サプライズリリースされた。MVは、監督を舩木優菜が担当し、マカロニえんぴつのメンバーも出演している。

さらに、配信開始を記念して楽曲シェアキャンペーンが開催中。各サブスクリプションサービスにて期間中に楽曲を再生し、SNSにシェアすると抽選でメンバーのランダムサイン入りオリジナルTシャツが当選する。

なおマカロニえんぴつは、12月10日にタイアップ曲を収録したメジャー3rdフルアルバム『physical mind』をリリース。詳細は特設サイトおよびSNSへ。

（文＝リアルサウンド編集部）