【夫婦、小さなすれ違い…】コンビニOK認定の姿！？私はムリ…【第35話まんが】#ママスタショート

夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、夜のくつろぎタイムに起こった一件です。

夫「コンビニ行くけどなにかいる？」

えっ、こんな時間に？　もうお風呂にも入ったのに？　驚きながら振り返ると、着古したよれよれ＆だるだるーんな部屋着をまとった夫の姿が……。ちょっと待って待って、その格好でコンビニへ行くって本気？

妻「（動揺を隠しながら）私は大丈夫かな、いってらしゃい」

自分だったら絶対できないような格好でコンビニへ行くと言い出す夫。いくらちょっとコンビニに行くだけとはいえ、もう少しマシな格好で行こうよ。知り合いにばったり会ったらどうするの？　……と詰め寄りたくなる思いをぐっと堪える妻。もしかすると、そんな格好している夫とは並んで一緒に歩きたくない……が本音かもしれませんね。

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部