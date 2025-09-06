¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î29ºÐ½÷Í¥à¾å»Ê¤«¤éÅ®°¦á¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¶»¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¡×
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡ÖÄ®Ãæ²Ú¡×¤Ç¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î29ºÐ½÷Í¥¤¬à¾å»Ê¤«¤éÅ®°¦á¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¼Ò°÷¾Ú¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿²ñ¼Ò°÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿¼Â¼Ì¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î¤Á¾å»Ê¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¡×(¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä¥Î¾å°«(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¼ç¿Í¸ø Ë¾·î¤»¤ÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å»ÊÌò¤ÎÅÄÅçÎ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾Ð¤¦¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶»¥É¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¥Î¾å¤Ï2015Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óX¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î »³À¥¥¢¥¹¥ÊÌò¤ò±é¤¸¡¢¿·ÂÎÁà¡¢¥Ð¥È¥ó¥È¥ï¥ê¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯¤«¤é¤ÏBS-TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£