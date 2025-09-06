¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥ÈºÇ²¼°Ì¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¾ÃÌÇ¡Ä50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸ì¤ëÍª¡¹¼«Å¬¥é¥¤¥Õ¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤«¡×
¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î25Ç¯¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È·è¾¡¤Ç¤ÎºÇ²¼°Ì¡¢¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤Î¾ÃÌÇ¡¢»öÌ³½êÊý¿Ë¤ÎÌÂÁö¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Í³¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤ä¤Ä¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¤È¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëº£Î©¿Ê¡£Æó¿Í¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û35²óÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö50¡×¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Õ¥é¥¤¥äー
¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×
――25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥éー¥á¥ó¥º¡£ÊÒ¶Í¿Î¤È¤Ï°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÒ¶Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
º£Î©¡¡°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥¹ー¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó»þÂå¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¢¥¹¥Ôー¥É¥ï¥´¥ó¡¢¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¢Åìµþ03¤ÎÁ°¿È¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ë¥Õ¥¡¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤È¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¹¤´¤¤À¤Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î·Ý¿Í¤¬º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
º£Î©¡¡¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï»Ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡£
――¤³¤Î25Ç¯¤Ç¡Ö°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ö¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º£Î©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ì¤â¤â¤¦15Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡£
――2010Ç¯¤ÎÂè3²ó¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢8ÁÈÃæ8°Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÀäÂÐ¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª(¾Ð)¡£¸åÇÚ¤Î¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹¤Ë¤â¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£Î©¡¡¤Ç¤âº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Í¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤ÎÂç²ñ¼«ÂÎ¤¬·çÈÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ê°ìÆ±Çú¾Ð¡Ë
――¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤¦ー¤ó¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½øÈ×¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡£2000Ç¯¤Î±é·ÝÂç¾Þ¡ÊÂè15²óNHK¿·¿Í±é·ÝÂç¾Þ±é·ÝÉôÌçÂç¾Þ¡Ë¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
――¤½¤³¤«¤é¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥àー¥º¤ËÍè¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤¤¤ä¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤âÌÂÁö¤·¤Æ¡Öº£Î©¤òÇÐÍ¥¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤Û¤É¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
――¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¤à¤·¤í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤ÎÇû¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Î20Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――·ë²ÌÅª¤Ë¤ä¤Ä¤¤¤µ¤ó¤ÏDJ¤ò¤·¤¿¤ê¥Õ¥§¥¹¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦ÅÐ»³¡¦²øÃÌ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Î©¤µ¤ó¤Ï¥²ー¥à¤ÎÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ç¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢º£¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹À¸¤¤·¤Æ¡¢Æ±´ü¤¬Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Âç´îÍøÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±éµ»ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áá¤¯»à¤ó¤À¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡ÖÄ¹À¸¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£Î©¡¡ËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¡×¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥¦¥±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ù¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤¬°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º£Î©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
――25Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿º¢¤È¡¢º£¤Î³èÆ°¤òÈæ¤Ù¤Æ¡Ö»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º£Î©¡¡ËÍ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡ÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤É¤¦¤³¤¦¡¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥é¥¸¥ª¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¤¤¤¤À¸³è¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¤Û¤É¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤¨¤Ã¡ª(¾Ð)¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Å»ö¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÈÆÃ¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
――Â¿¤¯¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÊâ¤ßÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ëº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡º£¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£YouTube¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¤Ê¤¯¿Íµ¤¤¬½Ð¤ì¤Ð¼«Î©¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä
――¤Ç¤Ï25Ç¯¤Îµ°À×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÈÖÇ³¤¨¤¿½Ö´Ö¡×¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤¦ー¤ó¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£¡Ä¡Äº£¤¬°ìÈÖÇ³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤©ー¡ª¡ª
¡Ê°ìÆ±Çú¾Ð¡Ë
º£Î©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖÇ³¤¨¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ò¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¥Í¥¿¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ëºî¤Ã¤¿¿·¥Í¥¿¤òÉ¬¤º½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤ÏÀÎ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ëÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¸å¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£Î©¡¡¿·¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç²ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Í¥¿¤òºî¤ë¤È¤«¡¢Á´Á³¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥È¥¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
――¤â¤¦¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ä¤Ä¤¤¡¡ËèÇ¯½Ð¤Æ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¡£ºÇ¸å¤Ë½Ð¤¿Ç¯¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Å¤¯¤ÈËÍ¤é¤¬°ìÈÖ¡ÊºÐ¤¬¡Ë¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤â¤¦Âç²ñ¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¿·¤·¤¤»Å»ö¤äÄ©Àï¤·¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Ê¤É¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡ 70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤È19Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤À¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡£
»Å»ö¤ÏÀ¸³è¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¹Ô¤¯¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê»Å»ö¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³½½¿ôÇ¯¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¡£ÌîË¾Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï75ºÐ¤Ç¤âÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡¢¡Ö75¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Î©¡¡¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö51¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ä¤¤¡¡¤Õ¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Â³¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³ ¡¡»£±Æ¡¿°æ¾å¤¿¤í¤¦
