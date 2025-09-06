◆西武ーロッテ（6日、ベルーナドーム）

西武は乳がんの早期発見・早期治療・早期診断の大切さを訴える「ピンクリボン運動」に賛同し『ライオンズ ピンクリボンキャンペーン2025』を実施した。鳥越裕介ヘッドコーチの声がきっかけだった。

2008年7月、同コーチの愛妻・万美子さんが34歳の若さで乳がんで死去した。「自分と同じ思い、同じ苦しみを味わって欲しくない。この活動の輪を広げていきたい」との同コーチの思いは人一倍強く、現役選手、コーチとして所属してきたソフトバンク、千葉ロッテ時代から啓発活動を継続した。

特別サポーターとしてキャンペーンに参加した同コーチは、自ら特設ブースに入り積極的に声かけやパンフレット配布を行い、思いを伝えた。

「これまで活動してきた中で『昨年のこの検診で見つかって助かりました』という、何人もの方から声をかけていただきました。今後も、本当にそういった誰かの、何かのきっかけになればいい。その意味では、まだ所属して1年も経っていないにもかかわらず、所沢でまたこうして第一歩が踏み出せたということに非常に感動しました。

『検診』なので、（結果が）何もなければ安心に変えればいいですし、現代は医療関係の方々の頑張りで、乳がん早期発見・治療すれば命は助かる病気になっています。一度受診すれば『こういうものなんだ』とわかると思うので、後回しにせず、怖がらず、ぜひとも一度受けて、それを習慣にしていただきたいなと心から思います」

愛妻との闘病生活やこれまで関わってきた同患者の方々、その家族、そしてこの活動に賛同し、実際に動いてくれている人々を思いだし、涙ながらに訴えた。（上岡真里江）