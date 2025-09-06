「サマンサタバサ×ハローキティ」コラボ！タータンチェックの新作登場 6日から一部店舗で先行発売
ファッションブランド「Samantha Thavasa」（サマンサタバサ）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションに、タータンチェックのデザインを取り入れた新作コレクションを、9月6日（土）から一部店舗で先行発売。9月8日（月）からオンラインショップと全国の取り扱い店舗で販売する。現在、予約受け付けを行っている。
口元のギャザーとふっくらとしたボディが人気の「ハンドバッグ」（3万7400円）は、角度によってキラキラと輝くラメ糸を織り込んだタータンチェック柄で、ハローキティとリンゴ、ミルクびんが刺繍されている。ブラック、オフホワイトの2色で、2way使用できるショルダー付きとなっている。
ハローキティのトレードマークでもあるリボンがワンポイントになった「ショルダーバッグ」（3万6300円）は、リボンモチーフの上にゴールドカラーのハローキティが箔押しされている。
大容量の「ナイロンリュック」（3万6300円）は、正面のポケットにハローキティのデザインがほどこされ、正面と側面には大きめの外ポケットがついている。
レザーとタータンチェック柄を組み合わせ、ハローキティがゴールドカラーで箔押しされた「長財布」（2万5300円）と「口金折財布」（2万2000円）もお目見えしている。
ハンドバッグをそのままミニサイズにしたような「ミニミニバッグチャーム」（9680円）は、ハローキティの顔と、タータンチェックの2種類が登場。さらにサマンサタバサのエムシュシュショルダーバッグを身につけたオリジナルデザインの「ぬいぐるみチャーム」（4180円）や、リボンとリンゴのモチーフがついた「2wayチャーム」（6050円）もラインアップしている。
Samantha Thavasaの「ハローキティ」コレクションは、9月6日（土）から、一部店舗（ルミネ新宿店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、大阪郄島屋店）で先行販売を開始。9月8日（月）からサマンサタバサ公式オンラインショップと全国の展開店舗で販売する。現在、予約受付を行っている。価格は税込み。