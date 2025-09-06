ファッションブランド「Samantha Thavasa」（サマンサタバサ）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションに、タータンチェックのデザインを取り入れた新作コレクションを、9月6日（土）から一部店舗で先行発売。9月8日（月）からオンラインショップと全国の取り扱い店舗で販売する。現在、予約受け付けを行っている。

サマンサタバサの人気シリーズに「ハローキティ×タータンチェック」デザインの新作アイテムが登場

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション ハンドバッグ（3万7400円）

口元のギャザーとふっくらとしたボディが人気の「ハンドバッグ」（3万7400円）は、角度によってキラキラと輝くラメ糸を織り込んだタータンチェック柄で、ハローキティとリンゴ、ミルクびんが刺繍されている。ブラック、オフホワイトの2色で、2way使用できるショルダー付きとなっている。

ハローキティのトレードマークでもあるリボンがワンポイントになった「ショルダーバッグ」（3万6300円）は、リボンモチーフの上にゴールドカラーのハローキティが箔押しされている。



大容量の「ナイロンリュック」（3万6300円）は、正面のポケットにハローキティのデザインがほどこされ、正面と側面には大きめの外ポケットがついている。

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション ショルダーバッグ（3万6300円）

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション ナイロンリュック（3万6300円）

レザーとタータンチェック柄を組み合わせ、ハローキティがゴールドカラーで箔押しされた「長財布」（2万5300円）と「口金折財布」（2万2000円）もお目見えしている。

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション 長財布（2万5300円）

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション 口金折財布（2万2000円）

ハンドバッグをそのままミニサイズにしたような「ミニミニバッグチャーム」（9680円）は、ハローキティの顔と、タータンチェックの2種類が登場。さらにサマンサタバサのエムシュシュショルダーバッグを身につけたオリジナルデザインの「ぬいぐるみチャーム」（4180円）や、リボンとリンゴのモチーフがついた「2wayチャーム」（6050円）もラインアップしている。



Samantha Thavasaの「ハローキティ」コレクションは、9月6日（土）から、一部店舗（ルミネ新宿店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、大阪郄島屋店）で先行販売を開始。9月8日（月）からサマンサタバサ公式オンラインショップと全国の展開店舗で販売する。現在、予約受付を行っている。価格は税込み。

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション ミニミニバッグチャーム（9680円）

Samantha Thavasa「ハローキティ」コレクション ぬいぐるみチャーム（4180円）