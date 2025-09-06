6月中旬から続いている高温傾向は、この先も続きそうです。特に9月中頃にかけては、東日本や西日本で残暑が厳しいでしょう。また、関東甲信・東海・西日本では平年より降水量が少なくなる可能性が高いでしょう。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。9月13日から19日頃は、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月6日から19日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」見込みです。9月20日から10月3日頃にかけての気温についても、北日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北日本海側で「ほぼ平年並み」でしょう。東北太平洋側は「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

9/6〜10/5

札幌 18.8℃〜24.7℃

青森 20.5℃〜26.3℃

仙台 21.7℃〜26.6℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。9月13日から19日頃は、高気圧に覆われやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月6日から19日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」見込みです。9月20日から10月3日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、東日本各地で「平年より多い」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

9/6〜10/5

新潟 22.8℃〜28.4℃

東京 23.9℃〜29.4℃

名古屋 25.3℃〜31.0℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。西日本日本海側では、9月13日から19日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。西日本太平洋側では、9月13日から10月3日頃にかけて、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月6日から19日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」見込みです。9月20日から10月3日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国で「平年より少ない」見込みです。九州では「平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国で「平年より多い」見込みです。九州では「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

9/6〜10/5

大阪 25.8℃〜31.4℃

広島 25.8℃〜30.8℃

高知 26.7℃〜30.8℃

福岡 25.5℃〜30.0℃

鹿児島 27.6℃〜31.4℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

9月6日から19日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。9月20日から10月3日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【期間中の日最高気温平年値】

9/6〜10/5

名瀬 28.4℃〜31.1℃

那覇 29.3℃〜31.2℃

■1か月予報（9月6日から10月5日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 10%・10%・80%

東日本: 10%・10%・80%

西日本: 10%・10%・80%

奄美・沖縄: 10%・10%・80%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・40%・30%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄: 40%・30%・30%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・30%・50%

東日本（日本海側）:10%・30%・60%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:10%・30%・60%

西日本（太平洋側）:10%・30%・60%

奄美・沖縄: 30%・30%・40%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）