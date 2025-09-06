¥Á¥å¡¼¥ÈÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ²ò»¶¤Ê¤éÈñÍÑà£´£µ£°£°Ëü±ßá¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¶â½Ð¤»¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¤¬£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³ØÎòº¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£±Æü¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬ÄêÎã»ÔµÄ²ñ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷£±£¹¿Í¤¬»¿À®¤·¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤»¤º¡££±£±Æü¤Þ¤Ç¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼¿¦¡¦¼º¿¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊý¸«¤Æ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¤¤¤È¤Ï£±¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢È¿¾Ê¤È¤«¤Ï°ìÀÚ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤êµÄ²ñ²ò»¶¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡»ÔµÄÁª¤Ë¤ÏÌó£´£µ£°£°Ëü±ß¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ë¤ÏÌó£²£²£°£°Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò°ËÅì»Ô¤Î»ÔÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¼«Ê¬¤Ç¶â½Ð¤»¤è¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤¬¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£