¡ÖÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¾¡Ëó½£ÏÂ¤Ï¥¦¥¶¤¬¤é¤ì¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡¡ÀÎ¤Èº£¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë
¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤¬2025Ç¯8·îÈ¾¤Ð¤´¤í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£VTRÃæ¤Î¥¬¥ä¤¬¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÂçÀ¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¡Ëó½£ÏÂ¥Õ¥¡¥ó0¿ÍÀâ¡×
2011Ç¯¤«¤éÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¡Ëó¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¤Ëíä°×¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼ª¾ã¤ê¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
²áµî¤Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¾¡Ëó½£ÏÂ¥Õ¥¡¥ó0¿ÍÀâ¡×¤òÄó¾§¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¡Ö¾¡Ëó¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÃÀ¤Ê²¾Àâ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÀâ¡×¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¾¡Ëó¤µ¤ó¤¬°ìÈÌ»ëÄ°¼Ô¤Ë¹¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¶È³¦Æâ¤Î¡Ö¶È³¦Æâ¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Èà¤Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Ò¤ÊÃÅ¥È¡¼¥¯¡×ÈÖÁÈ¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤äÀ©ºîÈñºï¸º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤Ò¤ÊÃÅÈÖÁÈ¤¬·ã¸º¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ì¤êÉô¡×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¡¢Æâ¿´Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¶ì¼ê°Õ¼±¤¬ºÆ¤Ó´é¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµá¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡£
½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ëÃæÇ¯¥¥ã¥é¡×¤Ø¤ÈÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ
¤À¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÊú¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¤Ê¤É¡Ö±øÌ¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡×½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤âÀÎ¤È·ÝÉ÷¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î½¨°ï¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö°¦¤µ¤ì¤ëÃæÇ¯¥¥ã¥é¡×¤Ø¤ÈÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤·¤¿»Ñ¤âÈá°¥¤òÉº¤ï¤»¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÖÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶òÄ¾¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÁý¤¨¤¿¡£Èà½÷¤¬Âè1»Ò¤ò»º¤ó¤À¤Î¤Ï20ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ¤Ï¡¢»þÂåºø¸í¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬²áÅÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤È¤Î45ºÐº¹º§¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£°½ºÚ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É×¤ò»Ù¤¨¤ë»Ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¿©°é¤ä²ð¸î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤¬¥¢¥ó¥Á¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¹¥´¶ÅÙ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤ÍÍ¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÀ¤À¡£¾¡Ëó¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤À²áµî¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¨¤ë¤«¡£¼«¤é¤ÎÊÑ²½¤äÇØ·Ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÀîÀ¥¹§Íº¡Ë