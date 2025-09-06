◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の接近に伴い、中止。台風一過で晴天となった６日、第１ラウンドが行われ、ツアー未勝利の政田夢乃（なないろ生命）が７バーディー、ボギーなしの７アンダー、６５で回り、首位と１打差の４位と好スタートを切った。２５歳の人気女子プロが、２日間３６ホールの短期決戦で初優勝のチャンスをつかんだ。柏原明日架（富士通）、荒木優奈（Ｓｋｙ）、稲垣那奈子（三菱電機）が８アンダー、６４で首位に並ぶ。

自己判断と自己責任。ゴルフというスポーツで求められるものを思い出した政田がバーディーラッシュで優勝争いに参戦した。「先週のニトリレディスでは弟（大成さん）にキャディーをしてもらって自分で考える場面が多かった。最近はキャディーさん任せになることが多かったですが、自分の考えを持ってプレーすることと自己責任が大事なことを改めて感じました」。ツアーで自己２番目の好スコアでホールアウトした政田は充実した表情で話した。

２２歳の大成さんは北海学園大に入学後にゴルフを始め、現在はティーチングプロを目指しているが、政田は「一緒にラウンドして、まだ、負けたことはありません」と笑顔を見せた。

２３年１１月にプロテスト合格。ルーキーイヤーの２４年にＮＥＣ軽井沢７２で２位となるなどトップ１０入り５回。存在感を示して一躍、人気プロとなった。２年目の今季はトップ１０入りがまだ１回。昨季は５７位だったメルセデス・ランクは先週終了時点で７２位と伸び悩んでいるが、３６ホールの短期決戦で初優勝のチャンスをつかんだ。「あと一日、やるだけです」と言葉に力を込めて話した。