札幌２歳Ｓ・Ｇ３（６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）で強い勝ちっぷりを見せた２歳馬にＳＮＳではクラシックを期待する反応が寄せられている。勝ったのは１番人気（単勝３・４倍）のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）。デビュー２連勝で重賞初制覇となった。

１２頭立ての４番枠から出走した同馬はスタートがひと息で後方からの追走となった。逃げたジーネキングが演出したペースは１０００メートル通過が１分２秒６のスローペースだったが、１１番手だった３角過ぎからロングスパート。大外をまくって最後の直線を迎えるとゴール板ギリギリでジーネキングを差しきった。

現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げた元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）がレース直後に自身のＸ）更新。勝ったショウナンガルフについて「ジーネキングが残る先行馬ペースを動きたい馬を行かせてから大外回ってねじ伏せた。長くいい脚を使っとるし、まだ馬体面も成長していきそう。クラシック候補やね」と指摘している。

ショウナンガルフのレースぶりにＳＮＳでは「本物っぽいなあ」「大外回してよう届いたな」「今回も正直スタートでは厳しいと思っちゃったよ」「強すぎる勝ち方やった」「こりゃクラシックの台風の目になるぞ」「朝日杯でもホープフルでもどちらでも通用する走りだった」「あの展開で差し切るのは相当強いな」「めっちゃ強い勝ち方やんけ！」「あんなに大外ブン回して勝つか」「これからのクラシックに期待大ですね」などのコメントが寄せられている。