■これまでのあらすじ

子どもを早く産むように急かしてくる主人公に対し、「まだいいかな…」と言っていた大学時代の友人。実は流産していたことを明かす。しかも友人の母は、妊娠することを“みんながふつうにできること”だとプレッシャーをかけ、悲しみに打ちひしがれていた友人の心を傷つけていく…



■母の心ない言葉■涙が止まらない■そこへさらに…■抱えきれなくなる友人夫が理解のありそうな人でよかったです。きっと子どもの写真を見るのもつらかったでしょうに…きちんと返信していた友人。母の態度にはもう言葉が見つからないですね。

※作中にある「妊娠恐怖症」という言葉は、登場人物の理解・認識の表現として描かれているものであり、実際の診断や医療判断を示すものではありません。気になる症状がある場合は、専門の医療機関へご相談ください。

(尾持トモ)