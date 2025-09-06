【リンツ】ハロウィンコレクション2025、ゴースト柄がかわいいリンドールの新作フレーバーも要チェック！

リンツは2025年9月1日より「ハロウィンコレクション2025」を発売しています。新作リンドールや限定ギフト、焼き菓子が登場し、大人も子供も楽しめるラインアップです。

全部買いたいくらいかわいい...

●リンツ ハロウィンコレクション 2025 ラインアップ

・リンドール ショートブレッド（100gあたり 1440円）

外側のチョコレートシェルを割ると、中からとろけるフィリングがあふれ出す人気の「リンドール」シリーズに、秋の新作「ショートブレッド」が登場。ミルキーなチョコレートに、サクサクのショートブレッドを贅沢に散りばめた、まるで焼きたてビスケットのような味わいです。「PICK&MIX」で購入できます。

販売期間は25年10月1日から26年1月5日までです。

・期間限定リンドール3種（100gあたり 1440円）

ハロウィン限定の「ハロウィン」「ゴースト」「メープル」の3種が登場。「ハロウィン」はパンプキン柄の包みで、ミルクチョコレートのフィリングが入っています。

「ゴースト」はホワイトチョコレートのフィリングを包んだかわいいゴースト柄がキュートです。「メープル」はメープルシュガーの甘みが広がる秋らしい味わいですよ。

販売期間は25年9月1日から10月31日まで。

・リンドール＆ショコラスティック アソート5個入（1150円）

アンブレラ型チョコレートと、限定リンドール「ハロウィン」「ゴースト」が入った、ハロウィン感満載のプチギフト。ちょっとしたプレゼントや贈り物にぴったりです。

販売期間は25年9月1日から10月31日まで。

・リンドール リボンギフトボックス（6個入 1500円、14個入 2980円）

秋限定の「ハロウィン」「ゴースト」リンドールを詰め合わせたギフトボックス。ジャック・オ・ランタンの限定パッケージがとてもかわいいですよ。

販売期間は25年9月1日から10月31日まで。

・リンドール ファミリーパック シーズナル（20個入 3240円、40個入 5400円、70個入 8820円）

定番フレーバーに加え、秋限定の「ハロウィン」「ゴースト」も入った大容量パック。オレンジのリボンが付いたシーズン限定パッケージで、ばらまき用にもぴったりです。

販売期間は25年9月1日から10月31日まで。

・リンドールバッグ オレンジ/パープル（6個入 1500円）

パンプキンとゴーストのデザインがかわいらしい、ハンドル付きのギフトバッグ。オレンジにはパンプキン、パープルにはゴーストのアンブレラ型チョコレートが入っていて、期間限定の「ハロウィン」「ゴースト」リンドールや人気の「ミルク」「キャラメル」など、計6個のチョコレートを詰め合わせています。

販売期間は25年9月1日から10月31日まで。

いずれも全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック&カフェ、オンラインショップ本店で販売しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部