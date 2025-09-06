Rockon Social Clubが、コラボレーションアルバム『THE SHOW MAN』を11月5日にリリースする。

（関連：堺正章&Rockon Social Club、LUNA SEA、坂崎幸之助×吉田拓郎……ラジオが引き出すアーティストの新たな魅力）

今作には、今年3月にリリースしたミニアルバム『プンスカピン！』でコラボレーションした堺正章をはじめ、大友康平（HOUND DOG）、段田安則、NOKKO、デーモン閣下、氣志團、亀梨和也、MISIAが参加。多彩な“SHOW MAN”とRockon Social Clubが届けるコラボレーション楽曲が収録される。

・Rockon Social Club 寺岡呼人 コメント

音楽という文化は本当に凄いと思う。僕たちの世代が幼い頃にブラウン管で観ていた人や、高校生の多感な時期に聴いていた人と、「音」を通じて一瞬にして繋がれる。これは、音楽だけの特権だと思う。音楽をやっていると、大変なことも多いが、時々こんな「魔法」にかかる瞬間がある。“堺正章”というバンドの先駆者であり、エンターテインメントの頂点にいる人とのセッション。僕たちが高校生の頃に聴いていた“大友康平”、“NOKKO”、“デーモン閣下”、そして、僕たちよりも下の世代の“MISIA”、“氣志團”とのセッション。俳優という別世界で活躍する“段田安則”。そして１番歳下でもある“亀梨和也”。“SHOW MAN”と作り上げたこのアルバムは、制作中も「音楽の魔法」の連続だった。是非、僕たちの「音楽の魔法」に没入体験してみてください。

（文＝リアルサウンド編集部）