「不安なときに飲む薬」が逆に不安…パニック障害の薬を飲めなかった女性の苦悩【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→パニック障害の「薬」が怖い？
幸せに暮らしていたデザイナー・種(たね)さん。ある日突然、激しい吐き気に襲われ、理由もわからぬまま“オエオエ地獄”と称する発作に5年間苦しむことになる。その原因はパニック障害だった。自身の体験を描いた漫画『パニック徒然日誌』は、SNSで大きな反響を呼んでいる。
今回は「パニック障害と診断されて」をテーマに、漫画に込めた思いなどを著者に聞いた。
■「不安な時に飲む薬」を飲むのが不安…
最初の発作から4年、心身に異常が見られない体調不良が、心の病「パニック障害」と診断された。さっそく向精神薬が処方されるが、問題は解決しなかった。医師からは「不安なときに飲んでください」と言われたものの、不安がない状態から発作が起きるため、いつ飲めばいいのかわからなかった。
種さんは医師に聞かずにネットで検索したが、それが裏目に出る。向精神薬を使って酩酊する人が集まるサイトにたどり着き、「これは危ない薬」と偏見を持ってしまったのだ。
薬を飲むタイミングについて、種さんは「お医者さんに『不安なときに飲んでください』と言われ、薬袋にもそう書いてあったので、これ以上何を聞けばいいかわからず…(苦笑)。『薬がなくなったらまた来てください』と言われていたので、以降、通院も全くしていなかったです(笑)」と話す。
■薬を服用すること自体が不安という、意味がわからない状態に
さらに、「『吐き気が出たとき』や『身体がおかしくなったとき』などと書いてあればわかりやすかったのですが、この薬自体が『発作を予防する』こともできるので、その書き方(伝え方)になったのでしょうね。これも漫画の読者に教えてもらって、本当に助かりました」と明かした。
もともと向精神薬に対してよいイメージがなかった種さんは、「『不安なときに飲む薬』を服用すること自体が不安という、意味がわからない状態になっていました」という。
※本作で紹介している症状は、個人の体験談でありすべての人に当てはまるものではありません。似た症状で悩んでいる場合は医師・看護師等の専門家に相談してください。また、センシティブな内容を含むため、閲覧にはご注意ください。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。