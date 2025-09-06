ONSENSE、初パフォーマンス披露 ぬくぬく系新グループが『TGC』でお披露目
新メンズグループ・ONSENSE（オンセンス）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演。初パフォーマンスを披露した。
【写真】ぬくぬく系新グループ！ほんわか魅了したONSENSE
ONSENSEは『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ（19）、エノモト タクヤ（20）、タマムラ ユウ（23）、イデ アツキ（23）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（25）、俳優として活動するウサ タクマ（25）の6人によって結成。がんばりすぎない、ぬくぬく系グループとなる。
ONSENSEは、デビューシングル「YUAKE」を披露。「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージを届けた。パフォーマンス後、ウサ タクマは「温泉のようにぬくぬくとほっとひと息つけるような曲を届けます」とあいさつ。ヨシアキは「本当に緊張したのですが、無事に終えられてホッとしています」と胸をなでおろした。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】ぬくぬく系新グループ！ほんわか魅了したONSENSE
ONSENSEは『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ（19）、エノモト タクヤ（20）、タマムラ ユウ（23）、イデ アツキ（23）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（25）、俳優として活動するウサ タクマ（25）の6人によって結成。がんばりすぎない、ぬくぬく系グループとなる。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。