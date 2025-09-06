『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した中条あやみ （C）ORICON NewS inc.

　モデル・俳優の中条あやみが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に“LEDドレス”をまとって登場した。

【全身カット】不思議すぎる！“七変化”するドレスで登場した中条あやみ

　中条は、七変化する“LEDドレス”を身にまとい、ランウェイをウォーキング。中条のことばにAIが呼応してドレスデザインが次々と変化しながらウォーキングするという、幻想的なステージとなった。

　ドレスは、ファンから寄せられたキーワードをもとにGoogle PixelのAIが生成。ダイヤモンド、流れ星、シークレットガーデン、深海のマーメイド、幻の蝶などに自在に変化する。

　ランウェイ後、中条は「LEDのドレスは、TGCで初めてなんじゃないかな。こんな素敵なドレスを」と感激。「実は15キロくらいあるんです。1歩あるくのも大変（笑）」と明かし、驚かせた。

　41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。