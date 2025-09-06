元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。クレーンゲームを楽しむ様子を投稿しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「沢山取れたっ」クレーンゲームに大満足











希空さんは、ゲームセンターで大きなクマのぬいぐるみを抱えた画像に、「沢山取れたっ」と投稿。









続けて、モンチッチの大きなぬいぐるみを２つ抱えた画像を投稿。











さらに、クレーンゲームの画像を掲載。どうやら希空さんは、このクレーンゲームで成功して、ぬいぐるみを手に入れたようです。希空さんは画像とともに、「YouTubeお楽しみに」と綴りました。









そして希空さんは、実際にクレーンゲームに挑戦している動画を投稿しています。













動画には、クレーンゲームでポケモンのぬいぐるみを見事に手に入れた瞬間の希空さんが映し出されています。











ぬいぐるみを手に入れ、笑顔でピースサインをする希空さん。





希空さんはゲームでゲットしたぬいぐるみを手に、真剣なまなざしで、さらにクレーンゲームに挑みます。









すると次の瞬間、またも、ぬいぐるみのキャッチに成功し、希空さんも驚いた様子です。







そして動画は、2つのぬいぐるみを抱え、満面の笑みの希空さんで締めくくられています。

希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月1日・10時40分現在、フォロワーが115万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.5万人に達しています。

【担当：芸能情報ステーション】